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Коронавирус Covid-19

Губернатор Московской области назвал своей задачей не допустить карантина в регионе

Воробьёв отметил, что изоляция негативно отражается на экономике
Ася КУЗНЕЦОВА
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Подмосковье находится на втором месте после Москвы по числу заразившихся в России

Подмосковье находится на втором месте после Москвы по числу заразившихся в России

Фото: Instagram.com

Власти Московской области стремятся не допустить введения карантина в регионе на фоне растущей заболеваемости коронавирусом, заявил губернатор Московской области Андрей Воробьёв.

- Сейчас нужно вразумить, объяснить, что это не баловство. Наша задача не допустить закрытия на карантин. Если карантин, то все - труба. Потому что экономика останавливается, а последствия понятны, - отметил глава Подмосковья в эфире телеканала "Россия - 1".