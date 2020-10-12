Число заболевших коронавирусом в Москве на 12 октября 2020 года составило 4501 человек

За последние сутки в Москве было выявлено 4501 новый случай коронавирусной инфекции Фото: Иван МАКЕЕВ

За последние сутки в Москве было выявлено 4501 новый случай коронавирусной инфекции среди горожан. Это последние данные, опубликованные на утро 12 октября. В оперштабе по противодействию распространения инфекции уточняют, что госпитализация потребовалась 994 пациентам.

Начиная с середины с сентября, в Москве начался резкий рост числа выявленных случаев Covid-19. Отметим, что столица находится в общероссийской и даже мировой тенденции: увеличение числа заболевших отмечается как по стране, так и за пределами.

— Всего за последнюю неделю было госпитализировано на 12% больше пациентов, чем за предыдущую. На ИВЛ в больницах Москвы находится 275 человек, — добавили в оперативном штабе по противодействию распространения ковида в столице.

Подавляющее большинство больных как и раньше это люди в возрасте от 18 до 45 лет. Однако с началом осеннего роста числа выявленных инфицированных, в больницы попадают все больше пожилых людей. Именно эта группа пациентов наиболее уязвима перед негативным влиянием вируса на организм.

— Оперштаб напоминает о необходимости соблюдения домашнего режима горожанам старше 65 лет и москвичам с хроническими заболеваниями, — сообщили в ведомстве.

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