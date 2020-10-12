Коронавирус в Москве, последние новости на 12 октября 2020 года: магазины и учреждения культуры не проходят "масочные рейды"

Магазины перешли на масочный режим. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

12 октября в Москве продолжает расти число выявленных случаев коронавирусных инфекции. Если к середине лета ситуация по заболевшим вышла на плато и долгое время сохранялась в районе 600 — 700 пациентов, то последние четыре недели отмечается резкий рост.

Так по последним данным, которые публиковал оперштаб по противодействию распространения инфекции в столице, число выявленных случаев за сутки составило 4501 случай. Это антирекорд лета-осени. Напомним, максимум был зафиксирован в мае — более 6000 случаев в одной Москве.

Стоит сказать, что Москва не единственный мегаполис, где растет количество диагностированных пациентов. Увеличение отмечается в целом по стране и других странах. В некоторых даже возвращаются к карантинным мерам. В Москве же сохраняется рекомендация для лиц старше 65 лет соблюдать домашний режим. Кроме того работодателей попросили перевести 30% сотрудников на удаленку: в первую очередь отправить по домам людей с хроническими заболеваниями, как наиболее уязвимую группу.

На фоне этого Роспотребназдор продолжает проводить рейды по столичным учреждениям культуры и остальной сфере услуг. Накануне стало известно, что детскому музыкальному театру им. Сац грозит штраф до 300 тысяч рублей. Такая же участь может постигнуть бутик «Л'Этуаль» на западе Москвы. Всему виной нарушение мер профилактики коронавируса.

В это время в московском аэропорту «Шереметьево» тренируют собак выявлять пассажиров с Covid-19. Необычные животные породы шалайка едва не исчезли и сохранились лишь в одной кинологической службе мира. Сейчас их дрессируют, искать запах «короны».

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