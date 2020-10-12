Москвичи предложат идеи для улучшения проекта «Активный гражданин»

Фото: mos.ru

На краудсорсинг-платформе правительства Москвы crowd.mos.ru стартовал краудсорсинг-проект «На шАГ впереди».

С 12 по 16 октября москвичи смогут высказать свои идеи по развитию проекта «Активный гражданин». Предложения принимаются по таким направлениям, как «Новые игровые механики», «Взаимодействие пользователей» и «Развитие функциональности проекта». Лучшие идеи выберут с помощью голосования с 19 по 21 октября.

«Проект “Активный гражданин” постоянно развивается, - отметил руководитель ГКУ «Новые технологии управления» Александр Пищелко. - Кроме площадки для онлайн-голосований на его платформе было запущено много новых и полезных для горожан сервисов. Это общественные обсуждения градостроительных проектов в электронном виде, онлайн-сервис для управления многоквартирными домами и взаимодействия с соседями “Электронный дом”, рубрика “Пульс столицы”, “Магазин поощрений” (где можно обменять полученные за голосования баллы на сувениры, билеты, электронный контент и услуги). Мы хотим сделать проект “Активный гражданин” интереснее и удобнее для пользователей и ждем ваши идеи на crowd.mos.ru. Идеи, получившие наибольшую поддержку жителей и экспертов, обязательно будут реализованы».

От участников краудсорсинг-проекта «На шАГ впереди» ждут предложения по взаимодействию пользователей, доработке интерфейса и функционала сайта и приложения, новым игровым механикам для проекта. Жители также смогут обсудить новые виды голосований и поощрений, развитие социальных сетей «Активного гражданина», новые форматы мероприятий, в том числе онлайн.

Напомним, с момента запуска проекта «Активный гражданин» по инициативе Сергея Собянина в 2014 году москвичи могут голосовать за благоустройство улиц, дворов и парков, выбирать дизайн новых станций метро, мероприятия для фестивалей и праздников. С 2014 года «активные граждане» участвовали в более чем 4,6 тысячи голосований. По их результатам выполнено более 3,6 тысячи решений.

Проект постоянно улучшается, в нем появляются новые рубрики и спецпроекты. Например, в этом году открылась онлайн-карта реализованных решений. На ней уже более 1,5 тысячи объектов.