Кинотеатр в ВАО могут закрыть за нарушение профилактики COVID-19

Кинотеатр в ТЦ «Семеновский» (Восточный административный округ) будет наказан за несоблюдение требований Роспотребнадзора. «Кронверк Синема Семеновский» могут закрыть на 90 дней из-за нарушения эпидемиологических мер, сообщил главный специалист-эксперт управления Роспотребнадзора по Москве Дмитрий Омелич.

- Ввиду ухудшения эпидемиологической ситуации в Москве специалистами столичного управления Роспотребнадзора проводятся мероприятия, направленные на контроль требований, предотвращающих появления новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией. В данном случае были проведены обследовании кинотеатра сети «Формула Кино / Синема Парк». По результатам обследования были выявлены следующие нарушения: со стороны администрации не осуществляется контроль использования посетителями средств индивидуальной защиты, отсутствует входной контроль. В помещениях кинотеатра, как в фойе, так и в залах отсутствует обеззараживание воздуха. Также было установлено нарушения дезинфекционного режима, - рассказал Дмитрий Омелич.

По итогам проверки возбудили дело о административном правонарушении, которое будет передано в суд. За подобные правонарушения на юридическое лицо может быть наложен штраф в размере до 500 тысяч рублей, либо же наказанием может служить закрытие на срок до 90 дней.

Ранее Роспотребнадзор закрыл в Москве за нарушение масочного режима несколько супермаркетов торговых сетей «Перекресток» и «Магнолия». Специалисты Роспотребнадзора также провели проверку в одном из крупнейших детских торговых центров Москвы - Центральном детском магазине на Лубянке. В ходе осмотра были выявлены нарушения перчаточно-масочного режима и отсутствие рециркуляторов.

Напомним, масочный режим в столице действует с 12 мая. В магазинах, торговых центрах, в общественном транспорте и публичных местах следует обязательно носить маску и перчатки. По-прежнему необходимо соблюдать социальную дистанцию — она составляет полтора метра. При проявлении первых симптомов ОРВИ сотрудники предприятий и организаций должны покинуть свои рабочие места и обратиться за медицинской помощью. Чтобы вернуться на работу, им необходимо предоставить больничный или справку от врача.

С 5 октября мэр Москвы Сергей Собянин обязал работодателей отправить на удаленный режим работы не менее 30% сотрудников. Переводить работников на удаленку обязаны все организации, даже онлайн-магазины. На дистанционный режим в обязательном порядке направлены люди старше 65 лет и лица с хроническими заболеваниями.

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