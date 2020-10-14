Девочка-инвалид покалечилась из-за оборвавшихся качелей в Москве

В Москве девочка-инвалид упада с качелей. Фото: Станислав Надалинский

В Москве девочка-инвалид покалечилась, упав с качелей на детской площадке. ЧП произошло в парке 70-летия Победы на Севастопольском проспекте.

Как стало известно сайту mk.ru, в день, когда все случилось, отец пошел гулять с 4-летней дочкой. Несколько месяцев назад ребенку дали инвалидность по заболеванию бедренной кости.

Мужчина прикатил инвалидную коляску на площадку, и пересадил дочку на качели. Из-за проблем со здоровьем, качели – это одно из немногих развлечений, которое доступно девочке на площадке.

Малышка начала качаться и в какой-то момент случилась неприятность: не выдержала металлическая цепь, удерживающая устройство. Девочка рухнула на землю, получив несколько сильных ударов.

Перепуганный отец вызвал скорую помощь, врачи доставили маленькую пострадавшую в НИИ детской хирургии и травматологии. На месте девочке диагностировали сильный ушиб руки и травму затылочной области головы. Госпитализация не понадобилась.

Теперь родители пытаются восстановить справедливость. Они обратились в полицию и просят найти ответственных за состояние детской площадки.