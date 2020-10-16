Коронавирус в Москве, последние новости на 16 октября 2020 года: в ночной клуб по QR-коду

В ночные клубы и на дискотеки с 19 октября будут пускать только по QR-коду или СМС Фото: Влад КОМЯКОВ

В столице продолжают контролировать ситуацию с ростом заболевших коронавирусом. Чтобы цифры стали снижаться, в городе продолжается масочно-перчаточный режим. После двухнедельной активной проверки магазинов, кинотеатров и ночных клубов, стали приходить положительные новости. Например, Роспотребнадзор проверил торговые центры «Европолис» и «Авиапарк» на соблюдение мер профилактики коронавируса – нарушений не выявили.

- И если в торговом центре выявлялись посетители без маски, а они в единичных случаях выявлялись, то администрацией делалось замечание, чтобы посетитель надел маску, - отметила замначальника территориального отдела управления Роспотребнадзора по Москве в СВАО Ольга Богданова.

В столице с 19 октября вводится электронная продажа билетов в музеи и театры, подведомственные Департаменту культуры Москвы. Сервис будет активен на сайте мос.ру.

- При продаже билетов будет действовать ограничение по заполняемости залов на 50%, - рассказали в мэрии Москвы.

В ночные клубы и на дискотеки с 19 октября будут пускать только по QR-коду или СМС. Мэр Москвы подробно рассказал о чек-инах для входа в ночные клубы и бары из-за коронавирусной инфекции. Напомним, что с 19 октября вернутся в школы и ученики 1-5 классов.

Передвижные московские камеры станут умнее, но за нарушение самоизоляции штрафовать пока не будут. Департамент транспорта Москвы рассказал о новых функциях зеленых фургонов.

Столичные врачи спасают тысячи зараженных коронавирусом, но продолжают лечить особенно крайне тяжелых пациентов – речь об онкологии.

- Несмотря на все сложности, в этом году мы смогли не только сохранить, но и примерно на 40% нарастить объемы специализированной медицинской помощи по профилю «онкология», - сказал Сергей Собянин.