Московских водителей предупредили о гололеде 17 и 18 октября

Водителям посоветовали быть осторожнее из-за гололеда
Фото: Андрей ЗАМАХИН
В Москве и Московской области закончились погожие деньки, погода резко взяла курс на похолодание. Еще в четверг воздух прогревался до отметки почти в 20 градусов тепла, а в субботу не больше +6…
К вечеру станет еще прохладнее, опустится дождь, местами с мокрым снегом. А к 21:00 возможно появление гололеда на дорогах.
Из-за сложных погодных условий Дептранс призвал водителей быть внимательными на дорогах.
- Будьте аккуратны на дорогах, а если еще не сменили летнюю резину на зимнюю — лучше позаботьтесь об этом сегодня, — говорится в сообщении ведомства.
В МЧС отмечают, что опасные условия сохранятся с 21:00 17 октября до 15:00 18 октября, пишет РИАМО.
В воскресенье возможно усиление ветра до штормовых значений, температура воздуха прогреется до +10, пишет «Подмосковье сегодня».
Кстати, в Перми 17 октября выпал первый снег.