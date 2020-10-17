Московские коммунальщики переведены в режим повышенной готовности из-за непогоды Фото: Олег УКЛАДОВ

Московские коммунальные службы переведены в режим повышенной готовности из-за непогоды. Синоптики прогнозируют, что на выходных в московский регион придет балканский циклон, он принесет с собой дождь с мокрым снегом и порывистый ветер.

На дорогах возможно образование наледи, так что водителям стоит быть особенно осмотрительными за рулем.

- В связи с этим приведены в готовность все службы, предназначенные для ликвидации последствий непогоды, - заявил заммэра столицы Петр Бирюков.

Аварийные бригады инженерных компаний и префектур округов будут дежурить круглосуточно. А перед электросетевым организациям стоит задача не допустить перебоев с электричеством и подготовить источники аварийного питания, пишет газета «Известия».

Коммунальные и дорожные службы Московской области тоже находятся в режиме повышенной готовности. В пресс-службе губернатора попросили жителей по возможности отказаться от поездок на личном транспорте и остаться дома, сообщает телеканал "360".

Ненастье придет в Москву и Подмосковье 17 октября, через пару часов — в районе 21:00.