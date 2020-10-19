Четыре десятка новых заправочных станций для электрокаров установят в Подмосковье

В Подмосковье построят новые заправки для электромобилей Фото: Андрей ГРЕЧАННИК

Порядка сорока новых зарядных станций для электрокаров установят в Московской области по просьбам местных жителей. Об этом сообщили в пресс-службе областного Минэнерго.

Отметим, что на сегодняшний день в регионе уже установлено 187 электрозаправок, а также ведется строительство еще 25.

«Таким образом, на сегодняшний день в перспективе электрозарядная инфраструктура Московской области будет состоять из более чем 250 объектов ЭЗС. Мы верим, что электрозарядная инфраструктура станет привычным, обязательным и легко узнаваемым элементом современной городской среды», - цитирует главу министерства Александра Самарина интернет-издание «Подмосковье сегодня».

Добавим, что в настоящее время в Подмосковье проводятся опросы местных жителей, чтобы определить наиболее удобные места для строительства новых заправок.

В ведомстве отметили, что рост числа электрозаправок связан с ростом числа потребителей. В регионе экологически чистый транспорт начинает пользоваться все большей популярностью, пишет РИАМО.