Врачи сорвали москвичке свадьбу, неудачно проведя интимную операцию Фото: Анастасия ШАРОВА

Молодая москвичка пытается добиться справедливости и наказать врачей, которые сорвали ее свадьбу. В мае девушка собиралась замуж, а в начале апреля отправилась в клинику в Северо-Западном округе столицы, чтобы удалить геморрой.

Под общей анестезией провели операцию лазером. После вмешательства девушка сразу же пожаловалась на жжение в районе поясницы, но медики сказали, что это естественно.

Вернувшись домой, она обнаружила, что вся поясница в ожогах. Лазер оставил три больших ожога. Врачи из клиники посоветовали купить мазь, но спустя две недели состояние только ухудшилось. К проблеме с поясницей добавились сложности с рукой, в том месте, где вводили катетер появилась опухоль.

Как стало известно сайту mk.ru, на этот раз медики посоветовали принимать антибиотики, но и это не улучшило ситуацию. Долгожданную свадьбу пришлось отложить, как как невеста буквально не могла ходить.

Теперь она надеется привлечь медиков к ответственности. Девушка написала заявление в полицию и готовит иск в суд. А от 50 тысяч рублей, которые врачи предложили в знак компенсации морального время она отказалась.