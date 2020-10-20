Родители школьницы, покусанной соседской рысью, намерены переселить хищника в питомник

Хозяин каракала предложил компенсировать расходы на лечение пострадавшей школьницы и терьера Фото: Shutterstock

Необычная история, которая произошла под Истрой, обрастает новыми подробностями. Владелец каракала (степной рыси) вышел на связь с семьей пострадавшей девочки и готов компенсировать расходы, как на лечение подростка, так и на лечение покусанной собачки.

- Мы так с ним общались через социальную сеть. Он сказал: „Извините, я вам компенсирую расходы по лечению собачки“. Если надо что-то по ребенку, то готов был [компенсировать и это], — сообщила мать девочки телеканалу «360».

ЧП случилось днем, когда школьница вышла на прогулку со своим терьером Банни. С соседнего участка выскочила дикая кошка и попыталась ухватить пса. Каракал несколько раз укусил терьера за живот, но школьница смело бросилась на защиту любимца.

Отбил хищника мужчина, который присматривает за участком, где живет кошка. Школьницу с покусанными пальцами отвезли в медпункт, чтобы сделать прививки от бешенства, а Банни с рваной раной в ветклинику на рентген, но внутренних травм не оказалось.

- Сейчас, слава Богу, отошла [дочь], но гулять с собакой не ходит за ворота нашего дома, - говорит женщина

Она намерена добиваться, чтобы четвероногий сосед переехал жить в питомник, так как последствия могли быть гораздо хуже.

- Будем разбираться дальше. Не хочется никакой крови, но хочется, чтобы люди понимали, что это ответственность. Надеемся, что уроки будут извлечены и какие-то меры последуют, — добавила женщина.

Кстати, у владельца каракала у самого трое детей. Он приезжает в поселок на выходные.

Прокуратура Московской области проведет свою проверку по факту случившегося, пишет газета "Известия".