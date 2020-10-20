Представителям творческих профессий предлагают бесплатное обучение и помощь в развитии своих проектов

Преподавателями станут известные танцоры, артисты, урбанисты, а также эксперты в области добровольчества. Автор фото: Илья ПРИВЕЗЕНЦЕВ

26 октября стартует новый сезон программы "Культурная инициатива/Лидерство в креативных индустриях". Участникам проекта предлагают совершенно бесплатно пройти обучение и получить помощь от наставников.

Преподавателями станут известные танцоры, артисты, урбанисты, а также эксперты в области добровольчества. Среди них – певица и лидер группы «Фрукты» Саша Даль, учредитель благотворительного фонда «Дети-бабочки» Елена Куратова, российская балерина Мария Абашова и другие.

Проект рассчитан на два месяца, его участники получат персональный менторинг и смогут реализовать свои идеи в жизнь.

Обучение будет проходить в нескольких направлениях: дизайн и мода, архитектура и урбанистика, современное искусство, медиа (фото и видеоконтент), музыка, исполнительские искусства (театр, танец, перфоманс), событийный и культурный туризм, а также разработка компьютерных игр и компьютерная графика.

Первым этапом проекта станут онлайн-модули, посетить которые смогут все желающие: эксперты расскажут о трендах в креативных отраслях, а также о возможностях, которые открываются в современных реалиях. Затем участники смогут составить заявки для прохождения следующей программы - онлайн-инкубатор. Участники должны будут рассказать задумку проекта, главное, чтобы он расширял креативную экономику и повышал культурный уровень региона. Это могут быть музыкальные фестивали, театральные площадки, галереи, частные издательства, рекорд-лейблы, архитектурные и дизайн бюро и т.д.

Всего будет отобрано 150 проектов. После этого работы предоставят на отбор в следующий этап программы – очный модуль. Он пройдет в Москве с 26 по 29 ноября. Приехать в столицу, пройти обучение и защитить свои проекты офлайн смогут лишь 60 самых талантливых учеников онлайн-инкубатора. В заключение программы будут отобраны победители в каждой номинации, которые получат памятные призы.