В Подмосковье почти 2 млн человек сделали прививки от гриппа

В Подмосковье около 2 млн жителей сделали прививки от гриппа Фото: Анастасия ОСИПОВА

В Московской области вакцинацию против гриппа прошли почти два миллиона местных жителей. Об этом сообщили в пресс-службе областного Минздрава. В ведомстве добавили, что всего в этого году запланирована вакцинация четырех миллионов жителей региона.

«На данный момент вакцинация — это единственный надежный способ защитить себя от гриппа и его возможных осложнений. (...) На данный момент от гриппа привились почти два миллиона человек — это около сорока пяти процентов от плана», - цитирует главу ведомства Светлану Сергункову интернет-издание «Подмосковье сегодня».

Отмечается, что сделать прививку от сезонного гриппа в Московской области можно не только в поликлинике, но и в передвижном медпункте, а также на работе или на учебе.

Для бесплатной вакцинации при себе необходимо иметь паспорт и полис ОМС, передает телеканал «360».