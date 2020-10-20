Бауманку закрыли из-за несоблюдения мер профилактики и роста случаев COVID-19

МГТУ закрыли из-за роста заболеваемости коронавирусом среди студентов. Фото: Мария ЛЕНЦ

МГТУ имени Баумана приостановил работу по требованию столичного Роспотребнадзора. Специалисты управления закрыли Московский государственный технический университет из-за несоблюдения мер профилактики COVID-19 и вспышки инфекции среди студентов.

- Сотрудники столичного управления Роспотребнадзора прибыли в МГТУ имени Баумана после получения информации о росте числа случаев заболеваемости коронавирусом среди студентов. На месте сотрудники констатировали несоблюдение антиковидных мер, было принято решение закрыть вуз, - сообщил Агентству городских новостей «Москва» источник, знакомый с ситуацией.

Ранее Роспотребнадзор провел рейды на на Казанском, Ленинградском и Ярославском вокзалах Москвы. 147 человек были оштрафованы на 5 тысяч рублей за то, что появились в общественном месте без перчаток и маски. Напомним, масочный режим в столице действует с 12 мая. В общественных местах — на транспорте, в магазинах, в организациях и учреждениях необходимо появляться исключительно в маске или в респираторе и в перчатках. Обязательное требование — соблюдение социальной дистанции в 1,5 метра.

Мэр столицы Сергей Собянин попросил москвичей быть ответственными и не рисковать своим здоровьем и здоровьем близких людей. С 5 октября глава столичного правительства обязал работодателей отправить на удаленный режим работы не менее 30% сотрудников. Переводить работников на удаленку обязаны все организации, кроме стратегически важных отраслей. На удаленный режим в обязательном порядке направлены люди старше 65 лет и лица с хроническими заболеваниями.

Школьники столицы с 19 октября продолжат обучение в дистанционном режиме. На занятия после каникул вышли только ученики младших классов –с первого по пятый. Распоряжение мэра о занятиях старшеклассников на дому будет действовать до 1 ноября.

Москва сегодня остается на первом месте среди российских регионов по числу выявляемых случаев COVID-19. По количеству госпитализаций и диагностированных пневмоний столица находится на 30-40 месте. В больницы города в настоящий момент госпитализированы около 10 тысяч человек. Примерно тысяча пациентов лежит в реанимации на искусственной вентиляции легких.

В столице развернуто 15 тысяч специализированных коек для борьбы с коронавирусом. Кроме того, все больницы и поликлиники города оказывают плановую помощь. Но если горожане не будут соблюдать элементарных правил индивидуальной защиты, то все 15 тысяч коронавирусных коек в скором времени будут заняты, предупреждает Сергей Собянин. Только соблюдение противоэпидемиологических мер может остановить распространение вируса.

Мэр столицы также рассказал, что в ноябре столица получит первые крупные партии вакцины от коронавируса. Массовая вакцинация жителей Москвы начнется в декабре-январе, и это станет окончательной победой над COVID-19.