В Гидрометцентре пообещали москвичам снег с дождем

Москвичей предупредили о мокром снеге Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

В ближайшую неделю москвичей ждет мокрый снег, дождь и гололедица. Такой прогноз озвучил научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

Синоптик отметил, что пока земля остается теплой, выпадающий снег будет быстро таять, поэтому снежный покров уляжется еще не скоро. Однако холодные ночи и осадки могут привести к ухудшению ситуации на дорогах и образованию гололедицы.

«При температуре около нулевой отметки при даже небольшом ветерке осадки сразу начинают заледеневать. Поэтому нужно быть предельно внимательным и аккуратным», — цитирует Вильфанда Пятый канал.

О кратковременных осадках москвичей предупредили и в центре погоды «Фобос». Ведущий сотрудник центра отметила, что в среду, 21 октября, температура воздуха в столице прогреется до 3-5 градусов тепла, а по области – до 1-6 градусов. Ветер ожидается западный и юго-западный со скоростью 2-7 метро в секунду, пишет сайт argumenti.ru.