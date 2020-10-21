В Москве мобильные пункты вакцинации от гриппа переехали в более популярные места

В Москве действуют мобильные пункты вакцинации от гриппа Фото: Олег ЗОЛОТО

В Москве изменилось время работы и месторасположение мобильных точек вакцинации от гриппа. Заместитель мэра Москвы в правительстве столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова рассказала, что теперь прививку можно сделать по пути в торговый центр или поблизости к дому.

«Для удобства горожан часть мобильных пунктов были перемещены от станций метро к торговым центрам и другим популярным местам. А некоторые мобильные бригады стали дежурить по новому графику», – цитирует Ракову РИАМО.

Отмечается, что, к примеру, от станции метро «Тушинская» мобильный пункт вакцинации переехал к ТЦ «Щука», от станции «Бульвар Дмитрия Донского» – к торговому центру «МЕГА Теплый стан», от метро «Площадь Ильича» – к торговому центру «Город».

А вот пункты возле метро «Царицыно» и «ВДНХ» изменили график работы и начали принимать москвичей ежедневно, передает Москва 24.