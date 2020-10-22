В Москве на выходные закроют участок Филевской линии метро

В Москве закроют участок Филевской линии Фото: Сергей ШАХИДЖАНЯН

В предстоящие выходные, 24 и 25 октября, в Москве закроют участок Филевской линии метро между станциями «Кунцевская» и «Пионерская». Об этом сообщили в пресс-службе департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы.

«Работы, связанные со строительством Большой кольцевой линии, продолжаются, и, по правилам безопасности, пассажирское движение должно быть приостановлено», — цитирует сообщение департамента РИАМО.

Отмечается, что временно станция «Пионерская» будет конечной, однако утром в понедельник, движение на голубой ветке будет полностью восстановлено.

Добавим, что на время закрытия станций метро на участке «Кунцевская» - «Пионерская» будут курсировать бесплатные автобусы КМ. Ими можно будет воспользоваться с 5:15 до 02:00, интервал движения составит порядка 3 минут.

Также пассажиры смогут выбрать альтернативные маршруты городского наземного транспорта, передает Москва 24.