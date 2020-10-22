В Москве из больницы украли аппарат УЗИ за 4 млн рублей

Полиция установила личности преступников и задержала их Фото: Михаил ФРОЛОВ

В одной из столичных больниц пропал аппарат УЗИ за четыре миллиона рублей. В полицию обратился сотрудник медучреждения. Он рассказал, что дорогостоящую технику похитили в минувшее воскресенье.

Заведующий реанимационным отделением ГБУЗ «ГКБ им. В. П. Демихова» 21 октября объяснил, что в период с 09:00 17 октября по 09:00 18 октября в палату, где был установлен пропавший аппарат, никто не должен был заходить. Утром в понедельник, 19 октября, когда врачи снова вышли на смену, пропажа была обнаружена.

На место происшествия выехали сотрудники МВД. После просмотра записей с камер видеонаблюдения, стражами порядка был задержан медбрат, который в компании с неизвестным, проник в помещение и похитил аппарат.

УЗИ вернули на место, а в отношении молодого человека и его сообщника возбуждено уголовное дело по статье УК РФ «Кража», передает телеканал «360».