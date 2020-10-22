Почти 60 посетителей торговых центров в САО оштрафованы за нарушение масочного режима

Все посетители торговых центров обязаны носить перчатки и маску. Иначе - штраф. Фото: Андрей АБРАМОВ

В торговых центрах на севере столицы проверили соблюдение масочного режима: штраф за отсутсвие перчаток и масок получили почти 60 человек. Проверки прошли в расположенных в САО торгово-развлекательных комплексах «Галерея Аэропорт», «Хорошо» и «XL». Посетителям, разгуливавшим по магазинам без масок и перчаток, придется заплатить штраф в 4 тысячи рублей.

- Сегодня на севере города Москвы были проведены контрольные мероприятия по соблюдению масочно-перчаточного режима посетителями торговых центров. В ходе рейдов было выявлено и составлено 58 протоколов об административно-правовых нарушениях по ч. 2 ст. 3.18.1 КоАП. Санкции по данной статье составляют 4 тысячи рублей штрафа для физического лица, - рассказал главный инспектор Объединения административно-технических инспекций (ОАТИ) Михаил Нестеров.

Напомним, масочный режим в Москве действует с 12 мая. В магазинах, наземном и подземном пассажирском транспорте, в общественных местах и в офисах необходимо носить перчатки и маску. Требование соблюдать социальную дистанцию также сохраняется. Минимальное расстояние между людьми в общественных местах должно составлять не менее 1,5 метров.

С 5 октября мэр Москвы Сергей Собянин обязал работодателей отправить на удаленный режим работы не менее 30% сотрудников. На дистанционный режим в обязательном порядке направлены люди старше 65 лет и лица с хроническими заболеваниями.

Из-за пандемии COVID-19 московские школьники с 5 октября провели дома на каникулах не одну плановую неделю, а две. По решению мэра Москвы все школы столицы увеличили срок каникул, чтобы обеспечить изоляцию детей из-за вспышки заболеваемости коронавирусом. С 19 октября после каникул на уроки вышли только ученики начальных классов (с 1 по 5-й). Старшеклассники (с 6-го по 11-й классы) с понедельника перешли на дистанционное обучение. Также в Москве временно прекратили работу учреждения дополнительного образования и детские досуговые организации, находящиеся в ведении Правительства Москвы.

Ограничения коснулись и массовых мероприятий в сфере культуры. Так, билеты в столичные кинотеатры и музеи теперь можно купить только онлайн. Привычные всем кассы закрылись с 19 октября. Приобрести билеты можно как на сайтах самих музеев, концертных залов и других учреждений культуры, так и на онлайн-площадках билетных операторов. Главное условие — места на зрелищные мероприятия должны продаваться с обязательным соблюдением социальной дистанции. Это значит, что кресла слева, справа, впереди и позади от каждого конкретного зрителя должны пустовать.

С 19 октября для сотрудников и посетителей ресторанов, кафе, баров и ночных клубов введены специальные меры. Попасть в заведения, работающие с полуночи до 6 часов утра, можно только после регистрации телефонов. На входе в заведение посетители сканируют QR-код либо отсылают СМС на специальный короткий номер 7377. Это делается для того, чтобы в случае диагностирования COVID-19 можно было быстро определить круг контактных лиц и оповестить всех, кто находился рядом с больным.