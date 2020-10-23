Москвичам пообещали прохладный ноябрь с дождями, но без снега

Синоптики сделали прогноз на ноябрь Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

На большей части российской территории ноябрь в этом году окажется теплее климатической нормы. Об этом рассказала заведующая лабораторией Гидрометцентра России Людмила Паршина. В центре европейской территории в ноябре по ночам столбики термометров могут опускаются до минус 1-6 градусов, а вот днем температура будет держаться около нулевой отметки.

При этом не исключено, что при похолодании ночные температуры опустятся до минус 15, а дневные – до минус 10 градусов.

Паршина отметила, что такие температуры характерны для Москвы, не исключено, что в целом погода будет чуть выше климатической нормы.

Осадков в ноябре в столичном регионе выпадет в пределах нормы. Однако если раньше в 20 числах снежный покров уже устанавливался в городе, в последние годы ноябрь чаще бывает просто дождливым, а снег выпадает все позже. Прошлой зимой в столичном регионе его вообще почти не было, напоминает «Российская газета».

Не будет снегопадов и на северо-западе России. В Гисметео отметили, что в северной столице почти до конца ноября продержится плюсовая температура, пишет сайт «Свободная пресса».