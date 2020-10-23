Москвичка подала в суд на английскую королеву
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Необычный иск получили недавно в Останкинском суде. Жительница столицы подготовила документ, ответчиками по которому значатся первые лица государства и английская королева.
Заявительница проживает на Ботанической улице. Она уже много лет борется за то, чтобы вернуться в прошлое и не признает российский паспорт. Активистка создала интернет-ресурс на тему борьбы за возвращение СССР. 19 октября она потребовала защитить ее честь и достоинство в деле всей жизни.
В числе ответчиков значатся Елизавета II, Михаил Горбачев, Борис Ельцин, Дмитрий Медведев и даже Владимир Путин.
- Призываю немедленно прекратить постыдную практику насильственного навязывания правил и законодательства РФ, - цитирует сайт mk.ru исковое заявление женщины.
В ближайшее время будут назначены даты судебных слушаний, но, скорее всего, положительного решения ждать заявительнице не стоит.