Коронавирус в Москве, последние новости на 24 октября 2020 года: эпидемия в городе замедляется

Распространение коронавирусной инфекции в столице замедляется Фото: Андрей АБРАМОВ

В столице за последние сутки подтверждено 5478 новых случаев заражения коронавирусом. Среди них 44,4%— от 18 до 45 лет, 9,2% — дети.

- Госпитализировано 1240 пациентов с COVID-19. На ИВЛ в больницах Москвы находятся 346 человек, - сообщили в оперативном штабе по борьбе с коронавирусом в Москве.

На данный момент в Москве провели более 10 миллионов ПЦР-тестов на коронавирус. Об этом рассказала заммэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

- Городские, федеральные и частные лаборатории в среднем проводят уже 90 тысяч тестов на COVID-19 в сутки, – сказала Ракова.

На основе аналитических данных в оперштабе сообщили, что дети в 1,5 раза чаще заражают коронавирусом родителей и родственников, чем взрослые. При этом дети болеют в легкой форме, а взрослые - с тяжелыми последствиями. Выводы сделаны на основе более 280 тысяч случаев.

Однако распространение коронавирусной инфекции в столице замедляется. Об этом в эфире телеканала "Россия-1" сказал мэр Москвы Сергей Собянин.

В столице пока продолжают штрафовать покупателей в магазинах. Очередной рейд прошел в торгово-развлекательных центрах "Фестиваль", "Океания" и "Кунцево-Плаза" - оштрафовали 84 посетителей без масок и перчаток. Каждый выплатит по 4000 рублей.

Клуб "Адреналин Стадиум" на Ленинградском шоссе опечатан за нарушения антикоронавирусных мер.

- Посетители были без масок и перчаток, не соблюдали социальную дистанцию, частично отсутствовали антисептики. Клубу грозит штраф до полумилионна рублей либо приостановка деятельности на срок до 90 суток, - сказал главный специалист-эксперт управления Роспотребнадзора по Москве Кирилл Максимкин.

По словам начальника Главконтроля Евгения Данчикова, именно соблюдение масочно-перчаточного режима и перевод сотрудников на удаленку в Москве позволят не вводить более строгие ограничения. Поэтому контроль по соблюдению мер безопасности продолжатся.