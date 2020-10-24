«Молодые предприниматели достойны особенного поощрения»: Глава Департамента предпринимательства и инновационного развития Москвы встретился с финалистами Rusbase Young Awards

Молодые московские предприниматели выиграли неофициальный «медальный» зачет на Rusbase Young Awards Фото: Кадр видео

В этом году молодые московские предприниматели выиграли неофициальный «медальный» зачет на Rusbase Young Awards - это всероссийская премия для предпринимателей до 25 лет. Авторы стартапов, активно развивающихся в столице, одержали победы в 3 из 6 номинациях. При том, что в этом году на премию были номинированы 250 активных и предприимчивых ребят со всей страны. А официальным партнером премии стали Департамент предпринимательства и инновационного развития Москвы и его проект «Бизнес уикенд».

Сегодня с финалистами и победителями Rusbase Young Awards встретился руководитель Департамента предпринимательства и инновационного развития города Москвы Алексей Фурсин. С начинающими бизнесменами он пообщался во время бизнес-завтрака, который прошел в молодежном клуба Business Update.

Стоит отметить, что ДПиИР так же стал учредителем специального приза, который был вручен на церемонии награждения Rusbase Young Awards - «Молодой предприниматель». В этом году победителей было сразу два. Москвич Сергей Романов основал производство ювелирных украшений из метеоритов Made in cosmos и во время пандемии коронавируса продолжал активно развивать свой бизнес - за эти несколько месяцев он не только увеличил прибыль, но и число сотрудников. Второй победитель, 18-летняя Камила Конакбиева, запустила собственную фирму производству одежды - Poshiv KK.

- Молодые предприниматели сегодня достойны особенного поощрения: это смелые юноши и девушки, которые не боятся с нуля запускать проекты, даже не имея опыта, и готовы к любым трудностям, - отметил Алексей Фурсин.

Он напомнил, что в Москве уже несколько лет действует бесплатный образовательный проект для молодых предпринимателей из числа школьников и студентов - «Бизнес уикенд».

- На мероприятиях проекта «Бизнес уикенд» и молодежного клуба Business Update ребята могут получить необходимые для управления компанией знания, задать любые интересующие их вопросы экспертам и обменяться опытом друг с другом. Число участников сегодня составляет почти 5,5 тысячи человек.

В свою очередь финалисты Rusbase Young Awards рассказывали Алексею Фурсину, с какими сложностями они сталкивались, когда только запускали свои проекты. Например, Вероника Батрушева говорила о том, как важна для молодых предпринимателей помощь городских властей в продвижении брендов, проектов и услуг. Вероника, к слову, стала победительницей премии в номинации Food со своим проектом владелица «Счастливый животик» (это домашняя еда для собак с индивидуально рассчитанным рационом).

Алексей Фурсин рассказал, что в Москве действует большая программа поддержки молодых предпринимателей. Например, если говорить о продвижении товаров и услуг, город субсидирует затраты на размещение на различных торговых онлайн-площадках. Помимо этого в российской столице работает огромное количество мер поддержки малого и среднего бизнеса.