«До 300 млн рублей в год»: В Москве городские субсидии теперь смогут получить креативные технопарки, научно-технологические центры и промышленные комплексы

В обширную московскую программу субсидирования теперь также включены креативные технопарки, научно-технологические центры и промышленные комплексы. Фото: Иван МАКЕЕВ

В обширную московскую программу субсидирования теперь также включены креативные технопарки, научно-технологические центры и промышленные комплексы. Соответствующее изменение в документы внесло Правительство Москвы.

Речь идет о компенсации процентов по кредитам - до 300 млн рублей в год. Также до 200 млн в год смогут получить управляющие компании всех технопарков столицы.

Напомним, ранее на подобные субсидии могли претендовать лишь технопарки, индустриальные парки и инвесторы, которые их создают. Теперь же в перечень также внесены креативные технопарки, промышленные комплексы, инновационные научно-технологические центры и организации, реализующие инвестиционные приоритетные проекты (ИПП) по созданию промышленных комплексов.

- Благодаря изменениям управляющие компании креативных технопарков и иных инновационных организаций теперь могут получить до 300 миллионов рублей в год и возместить с их помощью проценты по кредитам на развитие имущественного комплекса, - рассказал руководитель Департамента предпринимательства и инновационного развития города Москвы Алексей Фурсин.

По словам главы департамента, благодаря этим субсидиям управляющие компании смогут построить на своих площадках всю необходимую инфраструктуру, создать для резидентов, креативных компаний, максимально комфортные условия.

- Эти изменения внесены по инициативе представителей креативного сектора, - отметил Алексей Фурсин. - На наших встречах они обращались к нам с просьбой предусмотреть специальные возможности для развития креативных технопарков столицы.

Напомним, что на территории Москвы на текущий момент действуют 36 технопарков. В прошлом году в столице приняли решение о создании креативных парков, в которых базировались бы компании из сферы архитектуры, дизайна и искусства. А в июне нынешнего года появился первый из них - статус креативного парка получил Центр дизайна Artplay. Он занимает цеха бывшего завода «Манометр» на Нижней Сыромятнической улице, 10.

- Сейчас как никогда важен диалог между бизнесом и властью, - говорит генеральный директор креативного технопарка Artplay Сергей Десятов. - Мы постоянно на связи с представителями Департамента, обсуждаем возможные меры и программы поддержки. И одно из предложений креативного сообщества, которое уже было в проработке, как раз заключалось в том, чтобы расширить финансовую помощь для представителей индустрии и создать комфортные пространства для работы и взаимодействия друг с другом. Креативный технопарк «Центр дизайна Artplay» объединяет более 100 компаний. Субсидия на развитие имущественного комплекса позволит нам обеспечить им необходимые условия для работы и увеличить площадь технопарка.

Стоит отметить, что субсидии предусмотрены и для управляющих компаний, работающих в любых технопарках. Им могут компенсировать:

- выплату процентов по кредитам на приобретение оборудование,

- затраты на лизинг оборудования,

- расходы на технологическое присоединение к системам инженерно-технического обеспечения.

Как сообщают в пресс-службе Департамента предпринимательства и инновационного развития города Москвы, максимальный размер выплат составляет 200 миллионов рублей по расходам на покупку оборудования и 100 миллионам рублей - по другим видам возмещаемых затрат.

- Ранее эта мера поддержки действовала только для технопарков, которые специализируются на обрабатывающей промышленности, - отмечают в департаменте.