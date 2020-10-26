Синоптики пообещали москвичам теплую погоду до конца октября

Москвичам пообещали теплую неделю Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

Почти до конца недели в Москве продержится теплая приятная погода. Такой прогноз озвучил заместитель начальника ситуационного центра Росгидромета Анатолий Цыганков.

«Практически до конца октября у нас стоит теплая погода. Бабьего лета, конечно, солнечного нет, но погода по температуре выше нормы... Сейчас чисто осенняя погода, идут циклоны: прошел один циклон, за ним идет второй, выстроился, и ещё один... Соответственно, циклон в передней части приносит с собой тепло, потом осадки», — цитирует метеоролога RT.

Цыганков добавил, что притока холодного воздуха в столичный регион с Баренцева или Карского морей в ближайшее время не будет, а это значит, что даже если в столице ненадолго похолодает, то вскоре тепло вернется вновь.

При этом в Гисметео добавили, что на фоне теплой погоды, в городе могут наблюдаться небольшие дожди, пишет сайт «Свободная пресса».