В Сергиевом Посаде ликвидировали лабораторию по производству марихуаны

Полиция задержала подозреваемых Фото: Михаил ФРОЛОВ

В подмосковном Сергиевом Посаде полиция задержала двух мужчин, которые подозреваются в незаконном культивировании наркосодержащих растений. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Московской области. В ведомстве добавили, что преступники выращивали коноплю у себя в гараже.

«Злоумышленники организовали лабораторию по выращиванию наркосодержащих растений в подвале гаражного бокса, расположенного в поселке Богородское. Для этого мужчины закупили семена, удобрения, тепловые лампы и другое оборудование», – цитирует начальника пресс-службы областного главка полиции Татьяну Петрову РИАМО.

В ведомстве добавили, что во время обыска полиция обнаружила 23 куста конопли. В результате, двое подозреваемых мужчин 26 и 35 лет были задержаны. В отношении них возбуждено уголовное дело. Сейчас фигуранты находятся под домашним арестом, передает интернет-издание «Подмосковье сегодня».