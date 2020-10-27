В Подольске задержали мужчину с 800 граммами наркотиков

Полиция задержала мужчину с 800 граммами экстази и гашиша Фото: Михаил ФРОЛОВ

В подмосковном Подольске сотрудники полиции задержали мужчину, который подозревается в торговле наркотиками. При обыске у него были найдены около восьмисот граммов наркотических средств. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Московской области.

По данным ведомства, во время ночного патрулирования стражи порядка увидели припаркованную иномарку около СНТ «Озерки». В машине находился мужчина.

«При беседе с сотрудниками полиции мужчина вел себя подозрительно и сильно нервничал. Правоохранители приняли решение провести досмотр. В личных вещах злоумышленника полицейские обнаружили и изъяли полимерный пакет с таблетками, а в багажном отделении автомобиля — восемь спрессованных плиток растительного происхождения», – цитирует начальника пресс-службы РИАМО.

Проведенная экспертиза показала, что найденные вещества – гашиш и экстази. Общий вес наркотиков составил около 800 граммов.

В отношении задержанного заведено уголовное дело. Сейчас мужчина находится под стражей, передает интернет-издание «Подмосковье сегодня».