Более 50% QR-кодов оформлено предприятиями сферы услуг по их инициативе

Многие рестораны и развлекательные заведения принимают решение о регистрации QR-кодов добровольно, чтобы обеспечить безопасность сотрудников и посетителей. Фото: Леонид ЗАХАРОВ

Более половины QR-кодов, полученных столичными предприятиями сферы услуг для идентификации посетителей, оформлены заведениями по собственной инициативе. Всего в системе идентификации зарегистрировались уже 1,5 тысячи московских предприятий, хотя изначально предполагалось, что пользоваться ею будут порядка 500 ночных клубов и баров. По словам руководителя столичного департамента торговли и услуг Алексея Немерюка, многие рестораны и развлекательные заведения принимают решение о регистрации QR-кодов исключительно добровольно для безопасности сотрудников и посетителей.

- На сегодняшний момент мы считаем, что система регистрации посетителей работает, и работает достаточно четко, при этом более 50% заведений делают это по собственной инициативе в заявительном порядке, - подчеркнул Алексей Немерюк. - Помимо заведений, которые попадают под действие указа мэра, ее уже добровольно применяют и многие другие предприятия общественного питания - кафе и рестораны. Уже добровольно. Возможно, она будет применяться и в других предприятиях торговли Москвы.

Столичные заведения уже вовсю практикуют QR-коды, принимая клиентов: на прошлой неделе их использовали от 40 до 60 тысяч раз в день. Около 1,7 тысяч посетителей ночных клубов и баров получили предупреждение о том, что рядом с ними мог находиться зараженный коронавирусом человек.

- 19 октября Москва ввела систему QR-кодов для развлекательных предприятий, которые работают в ночное время. За прошедшую неделю количество чекинов, которые совершались в этих предприятиях, колеблется от 40 тысяч до 60 тысяч ежедневно. Было зафиксировано 26 пересечений, где заболевшие ковидом могли контактировать с посетителями этих клубов, порядка 1,7 тысяч посетителей получили смс-уведомления, что им необходимо провериться на ковид, так как у них был возможный контакт с кем-то из заболевших, - рассказал Немерюк.

По его словам, если в ночном клубе отмечается случай заболевания посетителя, проводится оперативное эпидемиологическое расследование. Вместе с системой QR-кодов столичные власти практикуют регулярные проверочные рейды департамента торговли и услуг, Роспотребнадзора, ОАТИ и полиции на предмет соблюдения масочно-перчаточного режима. В совокупности эти меры дают эффективный результат, поэтому правительство Москвы пока не планирует вводить ограничения на работу ночных заведений.

Напомним, с 19 октября для сотрудников и посетителей ресторанов, кафе, баров и ночных клубов введены специальные меры. Попасть в заведения, работающие с полуночи до 6 часов утра, можно только после регистрации телефонов. На входе в заведение посетители сканируют QR-код либо отсылают СМС на специальный короткий номер 7377. Это делается для того, чтобы в случае диагностирования COVID-19 можно было быстро определить круг контактных лиц и оповестить всех, кто находился рядом с больным.