Московские рестораторы готовы использовать QR-коды в дневных заведениях

Ресторатор Аркадий Новиков рассказал, что система QR-кодов уже внедрена во всех заведениях Novikov group, работающих после полуночи. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Рестораторы Москвы поддерживают систему введения QR-кодов для идентификации посетителей и готовы использовать ее и в дневных заведениях. Сейчас регистрироваться в системе обязаны только клубы и бары, работающие в ночное время. Многие владельцы ресторанов добровольно внедряют в своих заведениях систему QR-кодов, чтобы обезопасить посетителей и персонал. Так, известный столичный ресторатор Аркадий Новиков рассказал журналистам, что система QR-кодов уже внедрена во всех заведениях Novikov group, работающих после полуночи.

- Мы уже регистрируем гостей через QR-код во всех заведениях, которые работают после 24 часов, но пока гости не очень активно реагируют на регистрацию в ресторанах. Мы пытаемся им объяснять, почему это важно, - подчеркнул Новиков. - Если будет приказ о том, что нужно регистрировать кафе и рестораны, которые работают днем, то мы обязательно будем это делать, любое постановление мы выполняем. Важно, чтобы наши посетители понимали, что это необходимо делать и регистрировались. Я думаю, что это важно для москвичей и для работников ресторанов, чтобы было меньше заболевших.

Владелец еще одного крупного ресторанного холдинга Perelman People Владимир Перельман уверен, что система QR-кодов должна быть распространена и на дневные заведения. Он также считает, что эту практику нужно использовать и за пределами Москвы.

- Мы в нескольких проектах, которые сейчас работают в ночном режиме, применяем QR-код. Гости реагируют на ура и считают, что это положительная идея. Наши посетители понимают, в какой сложной ситуации во время пандемии оказалось все ресторанное сообщество, и сейчас у всех гостей есть ощущение, что таким образом они поддерживают нас, - рассказал Перельман. - Я считаю, что эта мера позволяет обезопасить граждан и думаю, что мы распространим эту систему на все наши заведения и будем договариваться с гостями, что это для их блага. Я считаю, что и на дневные часы нужно распространить эту систему, так как это хорошо работает и на гостей и на персонал. Также хорошо бы распространить эту систему за пределы Москвы.

Илья Тютенков, основатель ресторанов «Уголек», Pinch и Uilliam's и «Северяне», сообщил, что собирается использовать QR-коды во всех своих заведениях. По его словам, сейчас система идентификации работает только в одном из его ресторанов, но в ближайшее время он зарегистрирует в ней другие проекты.

- Чтобы эта система эффективно работала нужно, чтобы она распространялась на все пространство. Как альтернатива закрытию, я однозначно поддерживаю эту систему. Логично распространить QR-код на заведения, которые работают днём. Мы готовы включить эту систему, желательно чтобы так делали все массово. Все достаточно просто технологически, удобно, - отметил Илья Тютенков.

Напомним, с 19 октября для сотрудников и посетителей ресторанов, кафе, баров и ночных клубов введены специальные меры. Попасть в заведения, работающие с полуночи до 6 часов утра, можно только после регистрации телефонов. На входе в заведение посетители сканируют QR-код либо отсылают СМС на специальный короткий номер 7377. Это делается для того, чтобы в случае диагностирования COVID-19 можно было быстро определить круг контактных лиц и оповестить всех, кто находился рядом с больным.

Как сообщил руководитель столичного департамента торговли и услуг Алексей Немерюк, более половины QR-кодов, полученных столичными предприятиями сферы услуг для идентификации посетителей, оформлены заведениями по собственной инициативе. Всего в системе идентификации зарегистрировались уже 1,5 тысячи московских предприятий, хотя изначально предполагалось, что пользоваться ею будут порядка 500 ночных клубов и баров. На прошлой неделе QR-коды использовались от 40 до 60 тысяч раз в день. Около 1,7 тысяч посетителей ночных клубов и баров получили предупреждение о том, что рядом с ними мог находиться зараженный коронавирусом человек.