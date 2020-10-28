В Москве с начала года в Штаб по защите бизнеса поступило около 1,4 тысячи письменных обращений от предпринимателей

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Московский Штаб по защите бизнеса подвел итоги работы за первые 9 месяцев текущего года. По сравнению с предыдущим годом число обращений увеличилось в разы и вполне ожидаемо рост начался после введения в столице вынужденных ограничительных мер, связанных с пандемией коронавируса. Напомним, это коснулось непродовольственных магазинов, торговых центров, общепита и некоторых других направлений бизнеса.

В итоге за девять месяцев, с января по сентябрь, Штаб по защите бизнеса Москвы принял около 1,4 тысячи письменных обращений предпринимателей.

- В период ограничений потребность предпринимательского сообщества Москвы в защите прав и законных интересов значительно возросла, - рассказал руководитель московского Департамента предпринимательства и инновационного развития Алексей Фурсин. - В связи с этим увеличилось и число обращений - в Штаб по защите бизнеса с января по сентябрь поступило 1362 заявки.

По словам Алексея Фурсина, это в 10 раз больше, чем ожидалось.

Как сообщают в пресс-службе ДПиИР, большинство из полученных за это время заявлений были связаны с вопросами ведения бизнеса, аренды недвижимости, финансов, разрешений на работу, субсидий, земельно-правовых отношений. Также в списке самых востребованных запросов - подключение к сетям, госзаказами, налоги и изменения в законодательстве.

- Второй квартал подряд показатели числа обращений предпринимателей в штаб бьют все рекорды, - сообщил начальник управления по обеспечению деятельности Штаба по защите бизнеса Анатолий Мальцан. - Мы связываем это со значительным увеличением количества проблем предпринимателей в период коронавируса, эффективным механизмом их отработки Штабом, а также с отсутствием бюрократических сложностей обращений к нам - любой предприниматель может обратиться лично, без предварительной записи, а также через сайт или горячую линию.

Представители Штаба отмечают, что за третий квартал (июль, август, сентябрь) в Москве были решены пять системных проблем, на которые жаловался бизнес. В том числе:

- Открытие детских игровых зон и предприятий общественного питания,

- возобновление конгрессно-выставочной деятельности в полном объеме,

- приостановление увеличения кадастровой стоимости объектов недвижимости в Москве,

- возобновление функционирования объектов общепита на территории семейных парков активного отдыха,

- создание правового совета для защиты столичных инвесторов и предпринимателей.

КСТАТИ

- Штаб по защите бизнеса начал работу в 2012 году.

- В него входит 16 департаментов правительства Москвы и 7 территориальных федеральных органов власти в столице - Федеральная антимонопольная служба, Федеральная налоговая служба, Росреестр, Министерство внутренних дел, Роспотребнадзор, Роструд и Россельхознадзор.

- Для связи с юристами Штаба действует горячая линия - +7 (475) 620-20-45 (звонить можно с 08:00 до 20:00). Письма принимаются на электронный адрес shtab@mos.ru.