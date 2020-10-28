Около 70 тысяч человек привились от гриппа в мобильных комплексах Подмосковья

Прививку от гриппа в Подмосковье сделали около 2 млн человек Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Московской области почти 70 тысяч местных жителей сделали прививки от сезонного гриппа в мобильных комплексах вакцинации. Об этом сообщили в пресс-службе министерства здравоохранения Московской области.

«Наша задача - сделать вакцинацию максимально доступной для жителей региона. С этой целью в местах массового скопления людей работают мобильные комплексы по вакцинации», - цитирует министра здравоохранения Московской области Светлану Стригункову РИАМО.

Она добавила, что всего прививки от гриппа в Подмосковье сделали уже порядка двух миллионов жителей. При этом вакцинация в регионе продолжается.

Отмечается, что сделать прививку в мобильном комплексе вакцинации в Подмосковье можно дует до конца октября. Также вакцинация продолжается в региональных поликлиниках. Здесь, чтобы сделать прививку, необходимо иметь при себе паспорт и полис ОМС, передает интернет-издание «Подмосковье сегодня».