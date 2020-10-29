Каждый москвич сможет стать брендом

Руководитель Департамента предпринимательства и инновационного развития города Москвы Алексей Фурсин. Фото: Александр Авилов/АГН "Москва"

Для желающих стать знаменитостью в столице открылась запись на бесплатный онлайн-курс по развитию личного бренда. Его запускает Центр развития карьеры инновационно-образовательного комплекса «Техноград» на ВДНХ, подведомственный столичному Департаменту предпринимательства и инновационного развития.

Слушатели узнают о построении публичной репутации и ее влиянии на карьерный рост человека. Им расскажут также о тонкостях грамотного подбора одежды и общения с окружающими для создания успешного персонального бренда. Кроме того, объяснят, как можно зарабатывать на своем хобби и как правильно продвигать свой продукт.

Программа разработана для широкой аудитории и включает в себя семь еженедельных вебинаров.

«Персональный бренд сегодня — ключевая составляющая успешной карьеры или построения бизнеса. Грамотно выстроенная репутация поможет при трудоустройстве, смене работы, управлении компанией, запуске собственных проектов, — рассказал руководитель Департамента предпринимательства и инновационного развития города Москвы Алексей Фурсин. — Онлайн-курс Центра развития карьеры “Технограда” поможет всем желающим разобраться в этой теме и использовать полученные знания на практике».

ЧЕМУ НАУЧАТ

Курс «Личный бренд» проведет маркетолог и бренд-менеджер, владелец маркетингового агентства, консультант по вопросам карьеры и бизнеса Никита Антипин.

На первом занятии участникам предложат определить сильные стороны личного бренда после анализа своих ключевых компетенций и личностных характеристик.

Второй вебинар посвящен изучению вербальных и невербальных коммуникаций. Участники узнают о влиянии стиля общения на мнение окружающих о человеке и при желании получат обратную связь о собственном умении использовать средства коммуникации.

На третьей онлайн-встрече участники проработают траекторию развития своего личного бренда с учетом специфики своей профессии, вида бизнеса или хобби.

Четвертое занятие посвящается стилю одежды для деловых и повседневных мероприятий, отдыха и развлечений.

Пятый вебинар - анализу потребителей своего продукта. Темой шестого занятия станут продающие стратегии и разбор реальных кейсов с комментариями от спикера. На седьмой встрече участники сформулируют цели развития своего бренда для каждой сферы жизни.

КАК УЧАСТВОВАТЬ

Трансляции будут проходить на интерактивной платформе комплекса. Первое занятие начнется 1 ноября в 13.00. Курс бесплатный, но надо зарегистрироваться на участие по ссылке.