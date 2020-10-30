Синоптики рассказали москвичам о погоде в первые дни ноября

Москвичам рассказали о погоде в ноябре Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

В первые дни ноября в Москве ожидается пасмурная погода. При этом с городе будет по-прежнему тепло, осадков не ожидается. Такое прогноз озвучила главный специалист Московского метеобюро Татьяна Позднякова.

«Погода будет сначала облачная с прояснениями, потом переменная облачность и без осадков. Практически вся первая пятидневка ноября будет с таким характером погоды. Преобладающие температуры в ночные часы: от 0 до +6 °С, дневная температура будет в пределах +3...+8 °С, но в отдельные дни может быть даже +9 °С в городе. Так что тёплая погода, несвойственная первым числам ноября, в столичном регионе сохранится», — цитирует метеоролога RT.

Примерно такая же погода будет в столичном регионе и в преддверии выходных. 30 октября в столичном регионе 7-9 градусов тепла, облачно и без осадков, передает РИАМО.

Такой же аномально теплый синоптики прогнозируют ноябрь и в остальных регионах России. Средняя температура по всей стране будет выше нормы. К примеру, в Коми, Архангельской области, Ямало-Ненецком округе, в Якутии и на севере Красноярского края средняя температура будет выше климатической нормы сразу на восемь градусов, передает Пятый канал.