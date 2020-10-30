В Москве завершено благоустройство территории возле стадиона «Динамо»

Завершено благоустройство территории возле стадиона "Динамо". Фото: mos.ru

Возле стадиона «Динамо» в Москве полностью завершено благоустройство прилегающей территории. Здесь заменили асфальт, установили пешеходные ограждения и нанесли новую разметку. Все это поможет добраться от стадиона до ближайших станций метро «Динамо» и «Петровский парк» комфортнее и безопаснее.

Отмечается, что помимо этого рабочие обновили освещение, заменив старые фонари на новые, энергосберегающие. Также для удобства пешеходов были установлены дополнительные опоры освещения. Их можно также использовать еще и для размещения светофоров. Подобная практика двойного назначения применяется впервые в столице, передает РИАМО со ссылкой на mos.ru.

Добавим, что рядом со стадионом теперь изменена схема движения транспорта. Попасть на Петровско-Разумовскую аллею с Ленинградского проспекта теперь можно, проехав через Милицейский переулок.

В настоящее время благоустройство ведется на Московской аллее, которая также расположена недалеко от станции «Динамо». Здесь специалисты намерены благоустроить порядка 5 га территории, пишет Москва 24.