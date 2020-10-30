Важно для граждан Молдовы, живущих в России: Список избирательных участков - найти ближайший и проголосуй 1 ноября

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Министерство иностранных дел и европейской интеграции опубликовало список всех избирательных участков за рубежом, на которых граждане Молдовы смогут реализовать свое право голоса. Всего за рубежом к президентским выборам 1 ноября 2020 года открыто 139 избирательных участков.

Ниже приведен список адресов, по которым в России будут открыты избирательные участки в преддверии президентских выборов. Россия, 17 избирательных участков:

# Москва, офис Посольства Республики Молдова, ул. Рождественка, 7

# Москва, Московский архитектурный институт, ул. Рождественка, 11/4, дом 1/4

# Москва, ЦДХ, ул. Пушечная 9/6, 1

# Москва, столичный градостроительно-образовательный комплекс, ул. Профсоюзная, 154, корп. 7

# Московская область, Мытищи, ул. Силикатная, 12

# Московская область, Одинцово, школа № 5, ул. Вокзальная, 5

# Московская область, Домодедово, совхоз имени Ленина, Дом культуры, метро Домодедовская, авто 44, 308, 365, 404

# Санкт-Петербург, Дом национальностей, ул. Моховая, 15А

# Санкт-Петербург (север), Дом культуры, ул. Смолячкова, 13

# Санкт-Петербург, Дом культуры, Московский бульвар, 152

# Сочи, Краснодар, районный Дом культуры, ул. Горького, 85

# Липецк, Дом областной культуры, ул. Космонавтов, 54 А

# Тула, Концертный зал, ул. Советская, 2

# Курск, ул. Радищева, 33, корпус университета

# Кострома, ул. Депутатская, 47

# Рязань, Дом общественных учреждений, Первомайский бульвар, 17

# Сургут, ул. Энергетиков, 2.

Напоминаем, что к президентским выборам 1 ноября за рубежом для граждан Молдовы будут открыты 139 избирательных участков. Голосование за границей разрешается при наличии: паспорта гражданина Республики Молдова, действующего или просроченного, удостоверения личности (вместе с сопроводительной картой) гражданина Республики Молдова, книжки моряка.

Голосование будет проходить с 7:0 до 21:00 (время местное на каждом избирательном участке).