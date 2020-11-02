В Москве линию МЦД-3 планируется открыть к 2023 году

К 2023 году запустят линию МЦД-3 Фото: Михаил ФРОЛОВ

Запуск третьего Московского центрального диаметра (МЦД-3) запланирован на конец 2022 – начало 2023 года. Об этом сообщил заммэра столицы по вопросам транспорта Максим Ликсутов. Он добавил, что новая ветка поможет разгрузить Таганско-Краснопресненскую ветку столичного метрополитена.

«Еще один из моментов, который позитивно скажется на разгрузке Таганско-Краснопресненской линии — запуск совместно с РЖД и Московской областью проекта МЦД-3, который будет полностью интегрирован в городскую транспортную систему», — цитирует Ликсутова РИАМО.

МЦД-3 свяжет Зеленоград и Раменское. На 88 километрах железной дороги расположатся 43 станции. С диаметра можно будет пересесть на станции Московского центрального кольца, метрополитена или на наземный общественный транспорт, передает Москва 24.

Максим Ликсутов добавил, что на новой линии также будут действовать специальные льготные условия по оплате проезда.