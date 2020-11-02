В Подмосковье назвали самые популярные имена для новорожденных

Названы популярные имена для новорожденных Фото: Shutterstock

Жители Подмосковья чаще всего выбирают для детей простые привычные имена. Об этом рассказала начальник ГУ ЗАГС Московской области Елена Филатова. Она рассказала, какие какими именами в регионе молодые родители чаще всего называют новорожденных.

Также Филатова добавил, что накануне в Московской области на свет появились более шести тысяч младенцев.

«Родились 6748 детей, среди девочек самые популярные [имена] — Анастасия, Мария, Татьяна. Мальчики — Александр, Максим и Павел», — цитирует Филатову телеканал «360».

Начальник ГУ ЗАГС Московской области также добавила, что большинство детей – 87% - получили свидетельства о рождении, не покидая роддома.

Напомним, ранее сообщалось, что ради обеспечения безопасности труда на фоне пандемии коронавируса в Подмосковье беременных женщин решено было перевести на «удаленку», передает интернет-издание «Подмосковье сегодня».