В Гидрометцентре пообещали москвичам снежную зиму

Москвичам пообещали снежную зиму Фото: Михаил ФРОЛОВ

Минувший октябрь стал самым теплым за всю историю метеонаблюдений. Средняя температура месяца составила 9,2 градуса, что ниже климатической нормы. Об этом рассказала заведующая лабораторией Гидрометцентра РФ Людмила Паршина.

Метеоролог также добавила, что и ноябрь в столичном регионе начался с непривычно высоких температур. В столице продолжает сохраняться теплая погода почти без дождей. Однако это не значит, что и предстоящая зима будет такой же теплой и бесснежной, как, к примеру, в прошлом году.

Представитель Гидрометцентра отметила, что несмотря на то, что в столице уже вторую осень подряд держится приятная теплая погода, зимние сценарии могут значительно различаться. По словам научного руководителя Гидрометцентра России Романа Вильфанда, нынешняя зима будет холоднее прошлогодней, и более снежной, передает «Российская газета».

Добавим, что начало ноября в городе ожидается сухая погода. Под влиянием теплых воздушных масс с запада в Москве и Подмосковье со 2 по 4 ноября будет комфортно, значительных осадкой не прогнозируется. Днем в Москве в ближайшие дни будет 8-10 градусов тепла, что выше климатической нормы на 4-5 градусов, передает РИАМО.