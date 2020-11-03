Собянин: Социальная направленность бюджета Москвы будет усилена

Мэр Москвы Сергей Собянин Фото: Михаил ФРОЛОВ

Социальные расходы бюджета в 2021 году составят 1,8 тиллиона рублей. Об этом сообщили в пресс-службе мэра и правительства столицы по итогам заседания президиума правительства города под председательством мэра Москвы Сергея Собянина. В следующем году в столице планируется усилить социальную направленность бюджета.

«Проект бюджета на 2021-2023 годов обеспечивает безусловное выполнение всех действующих социальных обязательств перед москвичами, а также финансирование дополнительных расходов, необходимых для преодоления негативных последствий пандемии COVID-19», - говорится в сообщении пресс-службы.

Отмечается, что при отсутствии роста общего объема расходов в 2021 году планируется существенно увеличить долю социальных расходов.

«Социальные расходы составят более 56% расходов городского бюджета или порядка 1,8 трлн рублей, увеличившись более чем на 90 млрд рублей по сравнению с бюджетом на 2020 год», - отметили в пресс-службе.

Добавим, что с учетом платы медицинской помощи из Фонда ОМС общее финансирование социальных нужд москвичей в 2021 году составит порядка 2,1 трлн рублей.