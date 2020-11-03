Пассажиры московского метро сэкономили на проезде 1,6 млн рублей в первый день скидок

Скидками в метро в первый день воспользовались почти 80 тысяч человек Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В первый день работы проекта по предоставлению скидок пассажирам двух линий столичного метро опцией воспользовались почти 80 тысяч пассажиров. В рамках акции скидки на проезд предоставляются тем пассажирам, которые еду на метро не в часы-пик.

«Сегодня мы запустили проект «Время Ранних» на Таганско-Краснопресненской и Некрасовской линиях. Он позволяет пассажирам получать скидку 50% за поездки вне часа пик», - цитирует сообщение пресс-службы департамента транспорта столицы Москва 24.

По данным ведомства, акцией в первый день воспользовались 79,8 тысячи человек. В результате, в общей сложности им удалось сэкономить порядка 1,6 миллиона рублей.

«Подвели итоги первого дня работы эксперимента. С открытия станций до 7:15 и с 8:45 до 9:15 скидкой воспользовались 79,8 тысяч пассажиров», - отметили в пресс-службе.

Напомним, проект «Время ранних» распространяется на пассажиров, которые пользуются станциями Таганско-Краснопресненской и Некрасовской линий в утренние часы, передает РИАМО.