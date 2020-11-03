В Подмосковье более 2 млн человек сделали прививку от гриппа

В Подмосковье вакцинирование от гриппа прошли более 2,1 млн жителей Фото: Анастасия ОСИПОВА

В Московской области более 2,1 миллиона человек сделали прививки против гриппа. Как сообщили в региональном Минздраве, это порядка половины от запланированных случаев вакцинации на текущий год.

В ведомстве добавили, что на сегодняшний день вакцинация является самым эффективным средством профилактики инфекций и вирусов.

«Вакцинация - это единственный надежный способ защитить себя от гриппа и его возможных осложнений. На данный момент от гриппа привились более 2,1 миллиона человек - это 47,7% от плана», - цитирует главу ведомства Светлану Стригункову интернет-издание «Подмосковье сегодня».

Министр добавила, что в регионе стараются сделать вакцинацию максимально доступной для местных жителей. Сделать прививку можно в любой районной поликлинике, а также на предприятии или по месту учебы. Это этого необходимо иметь при себе паспорт или полис ОМС.

Перед прививкой необходимо пройти осмотр у терапевта, передает телеканал «360».