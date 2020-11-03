В Москве вручили награды лауреатам премии «Гордость нации»

Директор Московского дома национальностей Владимир Тарасов стал лауреатом премии «Гордость нации». Фото: Михаил БЕЗУГОЛЬНИКОВ.

В Москве 3 ноября состоялось вручение наград Всероссийской общественной премии «Гордость нации». Торжественная церемония, приуроченная к Дню народного единства, прошла в музыкальном театре «Геликон-опера». Премия отмечает личный вклад граждан в этнокультурное развитие и укрепление единства народов России. Ее лауреатами стал 31 человек, в том числе номинанты Московского дома национальностей.

- Директор Московского дома национальностей Владимир Тарасов, первый заместитель директора Диляра Сафаралиева, начальник Московского центра интеграции - начальник отдела методического обеспечения и взаимодействия с НОО и территориальными органами исполнительной власти Галина Бурова стали победителями в рамках номинации «За лучшие практики Домов дружбы, Домов национальностей, Домов и центров народного творчества», получив звания лауреатов I степени, - сообщила пресс-служба Ассамблеи народов России.

В 2020 году премия проводится впервые по инициативе общероссийской общественной организации «Ассамблея народов России». Проект реализуется при поддержке Совета при президенте РФ по межнациональным отношениям, Федерального агентства по делам национальностей, Госдумы, Общественной палаты России и правительства Москвы с использованием гранта на развитие гражданского общества, предоставленного Фондом президентских грантов. Главная цель премии – активизировать деятельность институтов гражданского общества, работающих в сфере национальных отношений, а также стимулировать личное участие россиян в сохранении и развитии этнокультурного многообразия, укреплении межнационального согласия и единства российской нации.

Лауреатов премии выбрали в семи номинациях: «За вклад в укрепление межнационального (межэтнического) мира и согласия»; «За вклад в сохранение и развитие родных языков»; «За вклад в информационное сопровождение государственной национальной политики»; «За лучший проект национально-культурных объединений в сфере межнациональных (межэтнических) отношений»; «За лучшие практики Домов дружбы, Домов национальностей, Домов и центров народного творчества»; «За вклад в сохранение и развитие культуры народов России»; «За эффективное лидерство в национально-культурных объединениях».

Планируется, что в будущем премия «Гордость нации» станет ежегодной. Принять участие в конкурсе могут представители общероссийских, межрегиональных, региональных, местных общественных объединений и некоммерческих организаций, реализующих проекты в сфере государственной национальной политики. Соискателями на звание лауреатов также могу стать преподаватели родных языков, языковые активисты, авторы проектов в сфере сохранения и развития родных языков, журналисты и блогеры, мастера народного творчества и организаторы этнобизнеса, руководители и участники творческих коллективов и творческих объединений.