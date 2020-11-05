С января оплатить проезд в Подмосковье можно будет столичной «Тройкой»

С января транспортная карта "Тройкой" начнет действовать и в Подмосковье Фото: Андрей АБРАМОВ

С января 2021 года стартует новый этап интеграции транспортных систем Москвы и Московской области. Благодаря этому оплатить проезд в общественном транспорте Подмосковья можно будет не только транспортной картой «Стрелка», но и столичной «Тройкой».

«Сначала (единая – прим. ред.) система будет запущена в пилотном режиме на стационарном оборудовании в Московской области, оплата проезда в переходный период будет доступна как по «Стрелке», так и по единой карте «Тройка», - рассказали в пресс-службе министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области РИАМО.

Напомним, с 2016 года в Московском регионе выпускаются совмещенные карты «Тройка» и «Стрелка». Это первый шаг к интеграции двух транспортных систем. Однако на текущий момента такие карты еще имеют разные балансы.

Напомним, о более тесной интеграции двух систем ранее договорились власти Москвы и Московской области, переда5ет интернет-издание «Подмосковье сегодня».