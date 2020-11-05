За 10 недель эксперты улучшили бизнес-показатели и скорректировали стратегии развития компаний

«На участие в акселераторе было подано более 200 заявок. Эксперты выбрали 55 предпринимателей, которые за 10 недель проработали с трекерами гипотезы по улучшению бизнес-показателей и изменению бизнес-стратегии», - отметил руководитель столичного Департамента предпринимательства и инновационного развития Алексей Фурсин.

По словам руководителя департамента, два с половиной месяца интенсивной работы с трекерами и менторами помогли участникам запустить новое производство, вывести на рынок новые линейки продуктов и услуг, увеличить клиентскую базу и объемы продаж, а также создать дополнительные рабочие места.

Одна из выпускников Акселератора сферы услуг, Светлана Родина, основатель и владелец бренда LOOM by Rodina, занимается модой более 20 лет, но свой бренд представила на российском рынке около 4 лет назад. До этого она работала моделью в Париже и видела фэшн-бизнес изнутри. В марте 2020 года ее бизнес пострадал от пандемии: снизились обороты, начались перебои с поставкой ткани и фурнитуры из-за рубежа.

«На Акселератор я пришла осознанно, понимая, что это возможность помочь бизнесу, - пояснила Светлана. - Мне нужно было найти точки роста и выявить слепые зоны, чтобы прокачать их. За 2,5 месяца была проделана большая работа: выявили ошибки управления, составили новую схему бизнес-процессов и правильно распределили функции между командой, чтобы исключить дублирование работ и сфокусироваться на главном в моде – креативе и требованиям завтрашнего дня. Акселератор помог найти новых партнеров, прокачать ДНК-бренда, перезапустить сайт и аккаунт в Instagram. Это реанимировало продажи и очень помогло бизнесу. Я очень благодарна акселератору и всем организаторам».

Напомним, первый Акселератор сферы услуг прошел в Москве в 2019 году. Всего в двух потоках акселерационных программ приняли участие 85 предпринимателей столицы, работающих в сфере дошкольного образования, общепита, туризма, бьюти-индустрии, креативных индустрий и фэшн-бизнеса.