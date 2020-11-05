Дети плакали в машине: Стали известны подробности задержания истринского педофила

Полицейские задержали истринского педофила в полутора километрах от места похищения детей Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Стали известны подробности задержания истринского педофила. Полицейские смогли догнать преступника на дороге, в полутора километрах от детской площадке, где он похитил девочек.

Про извращенца, который увез малышек, вечером 4 октября полицейским сообщили очевидцы. Они рассказали, что мужчина на «Мазде-6» посадил детей в машину и скрылся. Все произошло во дворе многоэтажного дома в поселке Агрогородок под Истрой.

Участковый Александр Гусев и полицейского-водителя Алексей Поляков поспешили в погоню и примерно в полутора километрах заметили похожий автомобиль на дороге.

Сотрудникам пришлось «подрезать» движущееся транспортное средство и заблокировать его. Поняв, что стражи порядка ищут девочек, мужчина выскочил из-за руля и бросился бежать.

- Когда его догнали, он стал отталкивать нас, размахивал руками. Но в итоге удалось скрутить, - рассказывает сайту mk.ru участковый.

На заднем сиденье машины были найдены плачущие девочки. Ответить на вопрос, что именно чужие дети делают в его машине, мужчина не смог. От общения с полицейскими он отказался.