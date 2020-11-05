Резидентов технопарка «Слава» наградили премией Правительства России

Объединенный коллектив компаний «СуперОкс» и «С-Инновации», которые являются резидентами московского технопарка «Слава», получил государственную награду за разработку технологии промышленного производства ВТСП-провода второго поколения на основе высокотемпературных сверхпроводников и ее прикладное использование. Распоряжение о присуждении премий Правительства России в области науки и техники для молодых ученых подписал Михаил Мишустин.

ВТСП-провод позволяет создавать образцы оборудования и техники, превосходящие по характеристикам существующие аналоги — токоограничивающие устройства, силовые кабели, трансформаторы, электродвигатели и генераторы, магниты сильного поля, томографы. Компании группы «СуперОкс» лидируют в производстве, активно конкурируя с зарубежными предприятиями.

«Москва активно развивает технопарки. В числе направлений, по которым осуществляют деятельность резиденты, — машиностроение, авиастроение, биотехнологии, легкая промышленность, нанотехнологии, энергетика, информационные технологии, — сообщил руководитель столичного Департамента предпринимательства и инновационного развития Алексей Фурсин. — Статус резидентов технопарков упрощает предпринимателям доступ к городским мерам поддержки, помогает наращивать производство и внедрять новые технологии в рабочий процесс».

«СуперОкс» разработала, изготовила и испытала образцы ВТСП-электродвигателей. Сейчас компания вместе с Центральным институтом авиационного моторостроения проверяет совместимость и работоспособность систем двигателя с системами летательного аппарата.

Инженеры «СуперОкс» и «С-Инновации» также создали токоограничивающее устройство на основе сверхпроводимости. В 2019 году его ввели в эксплуатацию на московской подстанции «Мневники». Класс напряжения разработки составляет 220 киловольт — это самое мощное токоограничивающее устройство в мире. Оно помогает повысить надежность электроснабжения без роста токов короткого замыкания.