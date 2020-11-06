Флешмоб #НаденьУжеЭтуМаску и живи в «открыто», который провели предприниматели России, охватил более 4,5 млн посетителей кафе, ресторанов и ТЦ

Общий охват флешмоба «Надень маску и живи открыто» на текущий момент - более 4,5 миллионов жителей России Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

На бытовом уровне о ношении масок спорят уже несколько месяцев. Казалось бы, есть четкие правила: появляться в общественных местах без маски нельзя, ибо - пандемия коронавируса, а маска - мера предосторожности, чтобы никого не заражать и не заразиться самому. Но если часть россиян дисциплинировано соблюдает масочный режим, есть люди, которые правило нарочито нарушают. Да еще и в конфликты выступают с администрацией кафе, охраной торговых центров и так далее: «А по какому праву?!» и начинается…

5 ноября в Москве и других регионах России стартовал флешмоб #НаденьУжеЭтуМаску и живи в «открыто», который провели предприниматели при поддержке Департамента предпринимательства и инновационного развития Москвы. Представители многих сфер бизнеса прекрасно помнят, каково было сидеть на карантине, неся убытки, когда многие горожане игнорировали правила безопасности и начался резкий рост числа заболевших. Повторения никто не хочет.

- Суть флешмоба - побудить посетителей ресторанов, кафе, баров, торговых центров, салонов красоты, фитнес-клубов задуматься, что несоблюдение ими масочного режима приведет к потере привычного для них комфорта, - объяснила в интервью ТАСС общественный уполномоченный в сфере малого и среднего предпринимательства (МСП) Анастасия Татулова. - Из-за отказа посетителей выполнять требования, связанные с использованием в общественных местах средств индивидуальной защиты, предприятия подвергаются штрафным санкциям вплоть до приостановки их деятельности.

По словам Татуловой, этим флешмобом предприниматели хотели бы объяснить своим клиентам, что масочный режим – «не прихоть предпринимателей, а необходимость, которая позволит бизнесу функционировать в непростых условиях, не опасаясь закрытия».

- Мы вышли к Департаменту предпринимательства и инновационного развития Москвы с инициативой перенацелить систему санкций на агитацию, просветительскую и профилактическую работу. И получили от них поддержку. Благодаря такой совместной работе акция была запущена.

Анастасия Татулова рассказала, что вслед за московскими предприятиями флешмоб поддержали и в других регионах. В общей сложности в акции принимают участие более 600 ресторанов и кафе, более 400 представителей фитнес-индустрии, более 800 салонов красоты. Инициативу также подхватили в торговых центрах, банках, театрах, музеях и других общественных пространствах.

Общий охват флешмоба #НаденьУжеЭтуМаску и живи в «открыто» на текущий момент - более 4,5 миллионов жителей России.

Общественный уполномоченный в сфере малого и среднего предпринимательства Анастасия Татулова рассказывает, что основной поток обращений со стороны бизнеса как раз связано со штрафами, которые предприятия вынуждены оплачивать за посетителей-нарушителей. Так, юридические лица штрафуются на суммы до 300 тысяч рублей, ИП - до 50 тысяч. За повторные нарушения можно получить штраф до 1 млн рублей, а то и вовсе получить по суду приостановку деятельности на 90 суток. При той финансовой ситуации, которая сложилась из-за коронавирусных «каникул», такие расходы и потери - это уже просто катастрофа. А все потому что кто-то не хочет маску надевать…

КОНКРЕТНО

- Предприятия, участвующие во флешмобе, повесили на входе плакаты «Надень уже эту маску» (макет можно скачать на сайте организаторов).

- Также компании-участницы могу снять видеообращение для своих клиентов или просто написать об акции в соцсетях, указав в сообщении хештеги #мывместе, #наденьужеэтумаску.