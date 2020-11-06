Водителей Подмосковья призвали сменить летнюю резину на зимнюю

Водителей призвали "переобуть" автомобили Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Минтрансе Московской области призвали водителей сменить на колесах летнюю резину на зимнюю. В ведомстве отметили, что среднесуточная температура в регионе снижается, а на дорогах повышается риск гололедицы.

Специалисты рекомендуют «переобувать» авто уже при среднесуточной температуре плюс пять градусов, так как при более низких температурах летние шины теряют эластичность. В результате, езда даже по сухой дороге становится намного опаснее.

В министерстве также призвали водителей быть внимательнее и соблюдать ПДД.

«Будьте внимательны на дорогах, избегайте беспорядочного маневрирования и резких перестроений, исключите резкое торможение и быстрый набор скорости с места, соблюдайте дистанцию и боковой интервал между автомобилями, заблаговременно снижайте скорость при подъезде к перекресткам и пешеходным переходам», - цитирует сообщение ведомства интернет-издание «Подмосковье сегодня».

Напомним, ранее сообщалось, что в столичном регионе из-за сильного ветра продлили «желтый» уровень погодной опасности. Предупреждение будет действовать до 15:00 7 ноября, пишет РИАМО.