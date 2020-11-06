В московских кафе посетителей стали обслуживать официанты-роботы

В московских кафе посетителей встречают необычные официанты. Фото: instagram.com/myavka33

В некоторых московских кафе посетителей начали обслуживать роботы-официанты. Клиенты заведений позитивно восприняли нововведение, ведь это уменьшает число контактов с людьми, а значит, снижает риск заражения коронавирусной инфекцией.

Робота можно встретить в кафе в Климентовском переулке, 10, второго – в кофейне в ТЦ «Метрополис».

Роботы плавно разъезжают по залу, доставляют в целости и круассаны и кофе, не расплескав ни капельки. А если кто-то мешает такому официанту проехать, то робот вежливо просит: «Пропустите меня, пожалуйста».

Внешне он напоминает полку для подносов, высотой около метра. На них расставляют блюда на кухне, а клиент самостоятельно забирает заказ. Сверху сенсорный экран, где установлена камера и датчики движения – это мозг официанта-робота.

- Очень удобно в нынешней ситуации с ростом сезонных заболеваний и новым вирусом, - поделилась с «Российской газетой» посетительница кафе Надежда.

Кстати, говорит новинка на трех языках: русском, английском и китайском.